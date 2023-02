Brian Riemer wil Anderlecht gecontroleerd laten aanvallen in Conference League tegen Ludogorets: “We hebben geen kamikazeplan”

Om door te stoten naar de achtste finales in de Conference League, moet RSC Anderlecht donderdagavond in de terugwedstrijd van de barrages tegen het Bulgaarse Ludogorets een 1-0 nederlaag zien op te halen.

Op basis van de heenwedstrijd van vorige week, lijkt dat geen onmogelijke opdracht, al blijft het wel opletten tegen een tegenstander die vooral op de counter loert. “Voor mij verandert er niet veel na die heenwedstrijd”, bekende Anderlecht-coach Brian Riemer woensdag tijdens het persmoment. “Gelukkig bestaan de voordelige uitdoelpunten niet meer in het Europese voetbal, want dan zou een tegendoelpunt je snel dood kunnen doen. Verwacht ook geen stormloop: we willen gecontroleerd aanvallen, maar het zal zeker geen kamikazevoetbal zijn. We zullen het initiatief nemen, maar op een gecontroleerde manier.”

© BELGA

Riemer zag ook dat Anderlecht meer had verdiend in Bulgarije. “In het voetbal wint de beste ploeg niet altijd. Als we die wedstrijd tien keer spelen, zouden we vaker winnen dan verliezen. Het resultaat was niet goed, maar ik was wel tevreden over onze prestatie. Dat wil ik meenemen naar de wedstrijd van morgen/donderdag, ook al zal dat een ander duel worden.”

De Deense coach beschikt niet over de geblesseerden Hannes Delcroix en Marco Kana, terwijl Michael Murillo een gele schorsingsdag uitzit. Moussa N’Diaye wordt zo terug in de ploeg verwacht. “Tactisch is het een puzzel en we hebben meerdere opties. Het komt erop aan de juiste spelers op het veld te brengen. Spelers die de tegenstander pijn kunnen doen. Op alle scenario’s bereiden we ons voor, ook strafschoppen. Maar laat ons toch maar hopen dat we de klus in negentig minuten kunnen klaren.”