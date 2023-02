Luca Brecel maakt op weg naar kwartfinales Players Championship indruk tegen Lisowski

Na een zinderende wedstrijd vol offensief geweld plaatste Luca Brecel zich woensdagmiddag via winst tegen Jack Lisowski (6-4) voor de kwartfinales van het Players Championship.

Breaken en laten breaken. Tot er iemand breekt. Dat leek in een bijzonder offensieve wedstrijd wel het motto van zowel Luca Brecel (WR 10) als Jack Lisowski (WR 12) op het Players Championship, dat de beste zestien spelers van het huidige seizoen aan tafel brengt. Het gros van de frames werd heel knap in één beurt beslist, terwijl beide spelers mekaar tot 4-4 geen duimbreed toegaven.

Waarop Brecel het tijd vond om de kers op de taart te zetten. In frame negen pakte hij uit met een heerlijke 58-break, terwijl roze én zwart onbeschikbaar waren. En in het slotframe strafte een ijskoude Brecel een onverwachte misser van Lisowski op 49 af om zich via een foutloze clearance bij de laatste acht te scharen.

Donderdagmiddag neemt Luca Brecel het om 14 uur (live op Europsport 2) in de kwartfinales op tegen Joe O’Connor (WR 37), die verrassend de nummer 1 van dit seizoen Mark Allen (WR 3) elimineerde met 6-3.

Luca Brecel-Jack Lisowski 6-4. Framescores: 106(99)-0, 28-74, 0-77(77), 83(83)-0, 0-85(85), 69(51)-21, 0-105(104), 89(78)-0, 61(58)-45, 58-53.

(mg)