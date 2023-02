Wereldbeker veldrijden voor volgend seizoen is bekend: opnieuw veertien manches, zes in België maar Overijse valt weg

UCI en organisator Flanders Classics kiezen opnieuw voor veertien in plaats van de zestien toegestane manches. Toch verandert er wel wat. Zo opent het regelmatigheidscriterium met slechts één manche op Amerikaanse bodem in plaats van twee. Waterloo behoudt zijn manche, Fayetteville verdwijnt uit de wereldbeker. Die ene vrijgekomen plaats gaat naar een Belgische organisatie zodat ons land op zes in plaats van vijf manches uitkomt. Namen keert terug nadat het vorig jaar het EK organiseerde en ook Dendermonde is opnieuw van de partij nadat het vorige winter een sabbatjaar inlaste. Kind van de rekening is Overijse dat vermoedelijk naar de Superprestige zal verhuizen, het andere regelmatigheidscriterium van Flanders Classics. Blijven op de kalender: Maasmechelen, Antwerpen, Gavere en Zonhoven.In het buitenland verandert er ook wel wat. Nederland behoudt zijn twee manches maar WK-organisator Hoogerheide neemt de plaats in van de Beekse Bergen. Ook Frankrijk krijgt twee manches met Troyes en Flamanville als gastheren. Tabor ruimt plaats aangezien de Tsjechen volgende winter het WK veldrijden organiseren. Succesnummers Dublin en Benidorm zijn opnieuw van de partij, net als de sneeuwcross van Val di Sole.

Kalender 2023-2024:

15/10/2023: Waterloo (VS)

29/10/2023: Maasmechelen

12/11/2023: Dendermonde

19/11/2023: Troyes (Fra)

26/11/2023: Dublin (Ier)

03/12/2023: Flamanville (Fra)

10/12/2023: Val di Sole (Ita)

17/12/2023: Namen

23/12/2023: Antwerpen

26/12/2023: Gavere

30/12/2023: Hulst (Ned)

07/01/2024: Zonhoven

21/01/2024: Benidorm (Spa)

28/01/2024: Hoogerheide (Ned)