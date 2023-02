“Herman Brusselmans papa geworden van zoontje Roman”

’t Is gebeurd, zou zijn vriend Erik Van Looy zeggen. Schrijver Herman Brusselmans (65) is papa geworden van een zoontje. Roman, zoals hij enkele maanden geleden al aankondigen. Zowel het kindje als zijn vriendin Lena stellen het goed, meldt hij aan Het laatste nieuws.

Afgelopen zomer maakte Brusselmans bekend dat Lena (30) en hij hun eerste kindje verwachtten. “Als het kindje uiteindelijk geboren wordt, zal ik 65 jaar zijn”, klonk het toen. “Dat is een beetje confronterend, maar ik zie dat niet per se negatief. Lena en ik zijn nu vooral erg gelukkig. We waren niet ‘aan het proberen’, zoals men dat dan zegt. Het was niet voorzien, niet gepland. Het is gewoon gebeurd.”

Brusselmans was in het verleden al twee keer getrouwd, maar beide huwelijken bleven kinderloos. In oktober verklapte hij dat het een jongetje zou worden en dat zijn naam Roman zou worden. Eind december liet hij in deze krant nog eens optekenen dat hij enorm opkeek naar zijn partner. “Dat zij mijn kind wil dragen, ondanks alle misselijk- en mottigheden? Daar heb ik veel bewondering voor. Ik denk dat wij mannen blij mogen zijn dat wij het niet moeten doen.”