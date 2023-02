Misschien had je het zelfs helemaal niet gemerkt, maar het is vandaag Aswoendag, oftewel het begin van de vastenperiode voor christenen. Of je daaraan meedoet en hoe, is aan jou om te bepalen. Maar wat doet vasten precies met je lijf? En is het gezond? We gingen te rade bij Michaël Sels, hoofddiëtist verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.