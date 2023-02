David Goffin en Zizou Bergs plaatsen zich voor kwartfinales dubbeltoernooi ATP Marseille

David Goffin en Zizou Bergs hebben zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Zuid-Franse Marseille (hard/707.510 euro). In de eerste ronde won het Belgische duo in 1 uur en 29 minuten met 3-6, 6-2 en 10-7 van de Italiaan Marco Bortolotti en de Spanjaard Sergio Martos Gornes.