GEPROEFD. Klein maar fijn én toch heeft dit restaurant nu al de finesse van een sterrenzaak

Een keuken met producten van eigen bodem en mondiale invloeden, dat is in een notendop restaurant NYDE – Deens voor genieten – in Borgloon. Met haar verrassende en lichte gerechten scoort chef Celine Bleys (28) steeds beter bij de gastronomen.

In de beginjaren van deze eeuw ontketende René Redzepi van restaurant Noma in Kopenhagen een revolutie in de gastronomie. Niet langer de schuimpjes, gelatines en stikstofgerechten van Ferran Adrià waren de norm, maar de op bio, loco en eco gebaseerde aanpak van zijn Deense collega. Het zou te kort door de bocht zijn om te beweren dat Celine Bleys daar de mosterd haalde, maar in haar keuken ligt toch behoorlijk wat nadruk op het gebruik van biologische ingrediënten uit eigen streek. Rammenas, aardpeer, linzen, koolrabi, bloedworst, hooi … Veel lokaler gaat het niet worden, maar ze legt discreet internationale accenten. In een geheel eigen stijl, bovendien. Of wat dacht je van een dessert van venkel, komkommer en citroen?

Na haar studies aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde – daar leerde ze haar partner en gastheer Martijn Kellens kennen – liep ze stage in L’Air du Temps, Couvert Couvert en De Pastorale. De finesse van die sterrenzaken merk je in haar gerechten. We kozen voor de driegangenlunch (49 euro) en gingen van start met twee amuses, waarvan we vooral de tartelette van haring en komkommer onthouden. Snel volgde een vegetarisch voorgerecht: gebrande bloemkool op een laagje linzen met een crème van groene curry en een gel van limoen. Vooral de frisse zuren konden ons bekoren.

© Luc Daelemans

Als tweede gerecht serveerde Martijn traag gegaarde, flinterdunne slices kalfswang met aardpeer, spruitjes – stevige bite – en boerenkool. Celine bracht dit hartige wintergerecht op smaak met za’atar, een kruidenmix uit het Midden-Oosten met onder meer wilde oregano en sumak. Het hoofdgerecht dan: drie royale, botermalse moten hert met pastinaak, gebakken cantharellen, bloemspruiten en een crème van bloedworst. De zachte jus werd afgesmaakt met sherry-azijn. Een homogeen gerecht met smaken die goed op elkaar afgestemd waren.

In dit menu zat geen nagerecht, maar bij de koffie (7 euro) werd een heerlijk taartje met een ganache van donkere chocolade en een mousse van koffie, mascarpone en amaretto opgediend. O ja, de wijn. Bij het voorgerecht dronken we een glas jonge bourgogne van het domein Vincent Latour (9 euro). Fris, niet al te complex, gewoon lekker. Bij het hoofdgerecht kozen we voor een glas primitivo van het Pugliese domein Campi Deantera (8 euro). Een beetje jammy met toetsen van zwarte kers en gekonfijt fruit. Geen topper, maar wel een goede match met de saus. Om af te ronden: NYDE is een adresje dat we gerust durven aanbevelen.

Waarom hier uit eten?

1. Het interieur is een warme combinatie van zwart (stoelen, wanden, open wijnkasten ) en de kleur van grenen (plankenvloer, tafelbladen en toogkast). Voor de aankomende lente en zomer: knus binnenterras.

© Jong Keukengeweld

2. NYDE is een van de tien Limburgse restaurants die in maart deelnemen aan Jong Keukengeweld: driegangenmenu (makreel, zwartpootkip, venkel) inclusief twee glazen wijn en water voor 59 euro.

3. De wijnen worden geleverd door wijnhandel Mondevino van Kris Lismont, de vorige uitbater van het pand en in 2010 uitgeroepen tot beste sommelier van België. Martijn Kellens maakte een evenwichtige selectie.

Tongersesteenweg 30 in Borgloon. Open: wo 19 uur, do en vr 12 en 19 uur, za 19 uur, zo 12 uur. Tel. 012/39.32.37. Info: www.nyde.be