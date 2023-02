Wij logeerden in een nieuwe cabin in het Warredal: “Alsof we in aflevering van ‘Onze Natuur’ zitten”

In de bosrijke omgeving van het Warredal in Maaseik kan je logeren in zes gloednieuwe cabins. — © Dick Demey

De ‘Comfort Sweet Cabin met hottub’ is een van de zes gloednieuwe accommodaties in het bosrijke Warredal in Maaseik. Wij gingen er logeren met zicht op de paarden, eekhoorns en vogels en kregen een levensechte voorstelling van de tv-reeks en film Onze Natuur.

Op de website van het Warredal lezen we dat het grote schuifraam van het nieuwe huisje een uniek uitzicht geeft op het Hippisch Centrum van het recreatiedomein. Iets dat ‘hippisch’ is, heeft volgens Van Dale ‘betrekking op paarden’. Warredal begon jaren geleden dan ook als place to be voor paardrijlessen- en wedstrijden, met prachtige paardenstallen. Door de bosrijke omgeving groeide het aanbod van activiteiten in en rondom het natuurdomein. We hebben geen ruiters in de vriendengroep en weten met moeite wat dressuur is. Gelukkig hebben we wel een zus die als kind wilde leren paardrijden en een mama die haar vervolgens de manege van Playmobil cadeau gaf. Met plezier galopperen ze samen met ons richting Maaseik voor een weekendje in het groen.

© Dick Demey

Sprookjesachtig

Nadat we ons hebben aangemeld aan de receptie, laden we onze bagage in een karretje en stappen we zelf ook in. Een medewerkster vervoert ons dwars door het Hippisch Centrum - het is straks wintertraining en we zien ruiters die alvast de manen van hun merries kammen - richting het bos vol houten huisjes. We houden halt voor nummer 41: onze ‘Comfort Sweet met hottub’. Twee jaar geleden logeerden we al eens in een boomhut van het Warredal en waren we erg onder de indruk van de sprookjesachtige constructie. We herkennen de verwondering bij onze mama die met grote ogen de ruimtes ontdekt. “Wat een schattig houten keukentje”, zegt ze terwijl ze naar het donkergroene service vist en naar de minikoelkast wijst.

© Dick Demey

De cabin is uitgerust met een aantal voorwerpen waarbij de doorsnee gast wel een woordje uitleg kan gebruiken: de houtkachel, olielampen, enkele lichtknoppen en het gasfornuis bijvoorbeeld. De medewerkster lijkt echter gehaast en vliegt door de instructies. “Zo vul je de hottub en hier stook je het bijbehorende vuur. Na ongeveer anderhalf uur is hij op temperatuur.” In onze herinnering verliep het welkom hier vorige keer veel rustiger, maar we laten ons niet uit het lood slaan. Onze zus mocht als kind misschien niet op paardrijles, maar ze was wel een echte padvinder. Ze stort zich meteen op de in hout gekafte handleiding die op tafel ligt.

© Dick Demey

Terwijl onze mama hapjes op tafel zet en drie glazen met cava vult, gaan wij verder op verkenning. Boven is er een ruim slaapvertrek voor twee personen. De sofa in de woonkamer kan omgebouwd worden tot comfortabel derde bed. De badkamer is netjes en vooral superknus: als je een douche neemt sta je in een grote kuip, die eigenlijk ook als bad kan dienen. Buiten beschikt het huisje over een ruim terras met gasbarbecue. Een zomer- of lentedag is hier vast een bijzondere ervaring, maar ook op deze druilerige winterdag is de setting opperbest.

© Dick Demey

Onze Natuur

We klinken aan het knisperende haardvuur en kijken door het raam naar de paarden in de verte. Dichterbij, op de grindplas in het dal voor ons raam, zwemmen een heleboel eenden. “Oh nee”, krijst onze zus. “Een dood eendje! Daar, in het midden van de waterplas. Zijn vriendje blijft maar op haar springen.” Ze staat op en drukt haar neus tegen het venster. Vijf tellen later herrijst het dode eendje plots. Het beest steekt haar kop opnieuw boven water en scheert bliksemsnel weg. “Geen dode eend, maar een parende eend”, stelt mama vast. “Gelukkig kan ze haar cloaca sluiten als ze niet wil”, weet onze padvinder dankzij Onze Natuur. Eigenlijk is een weekendje Warredal nog beter dan een aflevering van de alom geprezen productie. Met een beetje geduld spot je hier heel de dag door eekhoorntjes en bos- en watervogels.

© Dick Demey

Kleine spoiler: voor het warmen van de hottub hebben we ’s avonds veel meer tijd nodig dan anderhalf uur, zoals ons werd verteld. We doen alles volgens de handleiding: vullen de bak met water, maken een groot vuur en zetten het venstertje open zodat de vlammen naar lucht kunnen happen. Ongeveer vier uur later is het water op temperatuur. Nadat we een eenvoudig potje hebben gekookt en gegeten, kruipen we erin. We kletsen de grote wijzer twee keer rond terwijl we in het bad zitten en vallen later ook moeiteloos in slaap. Terwijl tikt de regen op het dak van de cabin en horen we bosgeluiden. Voor de liefhebbers: ook nu en dan klinkt een hinnikend paard.

© Dick Demey

Nieuwe cabins in het Warredal

Nummer 40: The Shelter met jacuzzi (groepsovernachting voor 8 personen)

Nummers 41 en 42: The Comfort Sweet met hottub (2 + 1 personen)

Nummer 43: The Comfort Classic met saunahuisje (4 personen) – (opening april)

Nummers 44-47: The Comfort Classic met hottub (4 personen) – (opening april)

Comfort Sweet Cabin met hottub in het Warredal. Ketelstraat 77 in Neeroeteren. Vanaf 662 euro voor 3 nachten. Boeken kan vanaf 2 nachten. Info: www.warredal.be