Hein Vanhaezebrouck wil voorbij Qarabag naar de achtste finales: “Wie weet wat er mogelijk is als we spelers als Tissoudali recupereren”

De Buffalo’s werken donderdagavond de Europese return tegen Qarabag af. Een duel dat meteen ook geldt als generale repetitie voor de ‘Slag om Vlaanderen’ die zondag geprogrammeerd staat: “Als we ons kwalificeren, zitten we in de 1/8ste finales. Er zitten enkele moeilijke teams bij maar ook haalbare. Als je zo een club loot, zit je misschien in de kwartfinales en dan kunnen we misschien enkele jongens recupereren, zoals Tissoudali. Wie weet wat er dan mogelijk is.”

“Het gaat goed met de geblesseerden maar dat betekent niet dat ze allemaal inzetbaar zijn”, houdt Hein Vanhaezebrouck nog een slag om de arm. “We hopen Alessio Castro-Montes te recupereren, hij kon vandaag alvast deels meetrainen. Joe Okumu deed ook een stukje mee maar hij moet later vandaag nog een controlescan ondergaan. Andrew Hjulsager was er helemaal niet bij en dus heel onzeker. De andere spelers zitten nog in de revalidatiestage. Het zal ongeveer dezelfde groep zijn van zondag maar deze keer namen we er wel enkele jeugdspelers bij om Europees toch het beeld te wekken dat we genoeg spelers hebben (lacht).”

De inzet voor de return tegen Qarabag is dan ook niet te versmaden. Behalve de 600.000 euro aan kwalificatiepremie is er natuurlijk ook het sportieve belang én het prestige voor de club: “Ons doel was in de eerste plaats om ons te kwalificeren voor de Europa League, dat is niet gelukt maar we wisten dat we een opvangnet hadden. Dan was het ons doel om te overwinteren in de Conference League. Dat is al gelukt maar nu stellen we nieuwe targets. We zouden graag willen proberen om beter te doen dan vorig jaar toen we werden uitgeschakeld in de 1/8-finales. Dus moeten we morgen doorgaan.”

“Daarom dat ik ook een oproep doe aan de twijfelaars om- toch naar het stadion af te zakken en de groep te steunen”, richtte Vanhaezebrouck zich tot de Gentse fans. “Als we ons kwalificeren, zitten we in de 1/8ste finales: dan zie je dat we toch enkele mooie namen kunnen treffen. Er zitten enkele moeilijke teams bij maar ook haalbare. Als je zo een club loot, zit je misschien in de kwartfinales en dan kunnen we misschien enkele jongens recupereren, zoals Tissoudali. Wie weet wat er dan mogelijk is. Het belang van de ploeg in moeilijke momenten te steunen, kan niet groter zijn.”

© BELGA

Toch beseft Vanhaezebrouck dat er zijn ploeg een zware klus wacht: “Zij werkten zondag een competitieduel af met negen andere spelers in vergelijking met vorige week donderdag, dat kunnen wij momenteel niet”, verwees hij expliciet naar de zware blessurelast die zijn selectie teistert. Bovendien stelt de Gentse coach ook al langer vast dat zijn ploeg kampt met een gebrek aan efficiëntie. Dat komt ook mooi tot uiting wanneer je de statistieken van AA Gent vergelijkt met die van Qarabag.

Efficiëntie beslist wedstrijden

In de groepsfase van de Europa League klokten de Azeri’s af op 56,67% balbezit. Perfect in de lijn van de Buffalo’s die in de zeven duels die ze tot nu toe afwerkten in de Conference League ook 56% balbezit konden claimen. Anderzijds wist Qarabag in die duels wel 46,7% van haar doelpogingen te kaderen, terwijl AA Gent slechts daar slechts in 28,57% van de doelpogingen in slaagden: “Ik heb dat al vaker afgewimpeld maar eigenlijk is dat kwaliteit”, kwam Vanhaezebrouck verrassend uit de hoek.

“Als je kijkt naar Club Brugge – Cercle Brugge. Cercle had 28 doelpogingen, tegen zeven voor Club. Maar van die zeven waren er wel vier of vijf on target. Je kunt beter doen, meer kansen creëren en een hele wedstrijd domineren maar toch nog verliezen op kwaliteit; als de tegenstanders drie of vier kansen hebben en tweemaal scoren, tja, dat is kwaliteit. Daar moeten we beter doen.”

Zo zag Vanhaezebrouck ook wel hoe zijn ploeg het zichzelf vorige week wel heel moeilijk maakte: “In Qarabag hadden we maar de helft van de doelpogingen van Qarabag, dat was al niet geweldig. Maar van de helft van hun aantal kansen, waren er nul doelpogingen on target, dan kun je niet scoren. Dat moet echt beter. Dat heeft met kwaliteit te maken. Ik zeg niet dat we die kwaliteit niet hebben maar als je die kansen krijgt, dan moet je er meer mee doen. Je moet het laten zien dat je die kwaliteit hebt en minstens hun keeper aan het werk zetten. Als je on target besluit, ga je misschien ook scoren.”