The Haunted Youth krijgt gezelschap van Yard Act op Little Waves

Genk

Het eerste festival komt dichter en dichterbij: op 15 april is er in C-mine in Genk Little Waves. The Haunted Youth was al aangekondigd en nu blijkt dat Joachim Liebens gezelschap krijgt van Yard Act (vorig jaar nog te zien op Pukkelpop), Dans Dans, JFDR (Jófríður Ákadóttir), Hendrik Lasure, Lazzaro, Roufaida en Mojo & The Kitchen Brothers. AFF en C-mine - de motoren achter Little Waves - zijn samen met vi.be nog op zoek naar een openingsact: inschrijven kan tot 9 maart. De aankondiging van The Haunted Youth zorgde er ondertussen al voor dat meer dan de helft van de tickets voor Little Waves de deur uit is.

www.littlewaves.be