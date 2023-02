Bondscoach Sylla geeft definitieve selectie van Red Wolves vrij voor EK-kwalificatieduels met Griekenland

Yérime Sylla, bondscoach van de Belgische handbalmannen, heeft woensdag een selectie met zeventien spelers bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland, op 8 maart in Hasselt en op 12 maart in het Griekse Chalkida. De voorselectie bestond uit 35 namen.

In de kwalificaties voor het EK, dat van 10 tot en met 28 januari 2024 plaatsvindt in Duitsland, staat België na twee speeldagen op de laatste plaats met 0 punten na nederlagen tegen Nederland (25-24) en Kroatië (27-30). Griekenland staat op de derde stek met 2 punten. Kroatië (4 ptn) is de leider, voor Nederland (2 ptn).

Van de 32 teams zullen er twintig een EK-ticket veroveren. De top twee en de beste vier derdes plaatsen zich voor het EK.

Op het voorbije WK in Polen en Zweden, het eerste grote toernooi voor de Red Wolves, eindigden de Belgen in de tweede ronde op de laatste plaats in hun poule, goed voor een 21e stek in de eindstand.

- selectie -

Nick Braun (HSG Krefeld Niederrhein/Dui), Julien Cadel (Handball Hazebrouck 71/Fra), Quinten Colman (Dijon Métropole Handball/Fra), Sébastien Danesi (HC Visé BM), Jeroen De Beule (Achilles Bocholt), Louis Delpire (Sporting Pelt), Thomas Di Giacomo (HUBO Handbal), Yannick Glorieux (Villeurbanne Handball/Fra), Bartosz Kedziora (KTSV Eupen), Raphael Kötters (Istres Provence Handball/Fra), Jef Lettens (Fenix Toulouse Handball/Fra), Simon Ooms (US Ivry/Fra), Robin Samyn (HBC Izegem), Robbe Spooren (Sporting Pelt), Yves Vancosen (HC Visé BM), Door Vandebeeck (Sporting Pelt), Arthur Vanhove (Hubo Handbal)