Dieven brengen gestolen zitbank terug naar Asi in Tongeren: “Dat ze zat waren is geen excuus”

De zitbank van de Asi-shop in Tongeren die zondagavond werd gestolen na de carnavalsstoet, is weer terecht. — © rr

De zitbank van de Asi-shop in Tongeren die zondagavond werd gestolen na de carnavalsstoet, is weer terecht. De bank werd dinsdagavond door de daders zelf teruggebracht naar de winkel. Dat deden ze nadat er camerabeelden waren opgedoken van de diefstal. “Ze gaven toe dat ze te veel hadden gedronken, maar dat is een flauw excuus.”

Het team van Asi is blij dat hun dierbare zitbank weer veilig terug is. Het gaat om een uniek exemplaar dat speciaal voor de winkel is ontworpen en een symbool is voor de verbinding tussen mensen en culturen. Maar zondagavond rond 20.45 uur, na de carnavalsstoet, werd de bank door vier mannen gestolen. Een grote klap voor het team van Asi. De vier daders werden wel vastgelegd op een bewakingscamera.

Nadat de dieven op de beelden herkend waren, hebben ze zichzelf dinsdagavond rond 20.15 uur gemeld bij de winkel en de zitbank teruggebracht. “Ze gaven toe dat ze de bank hadden gestolen omdat ze te veel hadden gedronken en niet meer helder konden nadenken. Maar dat is een flauw excuus”, zegt een woordvoerder van Asi. “Het is onacceptabel dat mensen denken dat ze zo maar iets kunnen stelen omdat ze dronken zijn. We zijn blij dat de daders hun fout hebben ingezien en de bank hebben teruggebracht, maar we hopen dat ze beseffen wat voor waarde de bank heeft voor ons en de Tongerse gemeenschap. En wat voor impact hun actie heeft gehad.”

Dankbaar

Toch blijft het team van Asi positief en zijn ze vooral opgelucht dat hun geliefde bank onbeschadigd terug gebracht. “We zijn ontzettend dankbaar voor alle steun die we hebben gekregen”, zegt de woordvoerder van Asi geëmotioneerd. “Dit laat zien dat Tongeren een hechte gemeenschap is die voor elkaar opkomt in moeilijke tijden.”

“We willen dan ook dat deze gebeurtenis ons herinnert aan de kracht van de verbinding die we proberen te creëren tussen mensen en culturen. Dit is een teken dat we samen sterk staan. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen bij het terugvinden van onze bank. Het betekent enorm veel voor ons en we kunnen niet wachten om hem weer voor onze winkel te plaatsen, als teken van de verbinding tussen ons allemaal.”

Met tranen in haar ogen voegt ze eraan toe: “Dit is waar Asi voor staat, en dit is waarom we blijven vechten voor een betere wereld.” diro