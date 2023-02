Leider Remco Evenepoel baalt na mislukt plan in UAE Tour: “Mits wat geluk pakken we misschien de ritzege”

“Ja misschien had er wel een overwinning ingezeten”, begint Evenepoel. “Ik denk dat ik met mijn sprint wel aantoonde dat ik de snelste van de groep was. Maar we hadden niet echt het geluk aan onze zijde op de klim. Pieter (Serry, red.) en Louis (Vervaeke, red.) die lek reden, dus het plan dat we in de laatste kilometer wilden uitvoeren, kwam er dan ook niet uit. Met Pieter die zo lang mogelijk op kop zou rijden en Louis en Mauro (Schmid, red.) gingen een soort lead-out doen in aanloop naar de laatste bocht om zo het tempo heel hoog te houden. Met de wind wilden we iedereen een beetje op zijn limiet zetten, maar uiteindelijk laten we de jongen van Movistar een beetje ‘gratis’ gaan. Hij kreeg heel snel 50 seconden cadeau. Allee, cadeau, chapeau wat hij daar doet, maar ik denk als we sneller initiatief nemen, we dan wel voor de rit sprinten”, is de man van Soudal Quick-Step eerlijk in zijn analyse.

© Getty Images

“Het was een lange sprint, maar ik weet dat ik de laatste weken hard gewerkt heb op dat explosief vermogen. Ik had vertrouwen in de laatste 300 meters. De ploeg heeft het heel goed gedaan en mits wat geluk pakken we misschien de rit. Ik denk dat we niet kunnen klagen over onze eerste drie dagen”, vervolgt Evenepoel. “Hopelijk kunnen we nog eens een rit pakken met Tim (Merlier, red.). Dan zou onze week al geslaagd zijn denk ik. Nu we in het rood staan, moeten we die trui wel proberen te verdedigen denk ik. We hebben er vertrouwen in want de ploeg is goed”, aldus Evenepoel.

Nu de 23-jarige Vuelta-winnaar de leiderstrui draagt, kan Soudal Quick-Step met een indrukwekkend lijstje op de proppen komen. Hieronder ziet u in welke koersen Evenepoel als prof al leider was. Alleen in het Baskenland en in Valencia werd hij geen eindwinnaar.