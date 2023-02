Jezusdief uit Nieuwerkerken krijgt werkstraf van 150 uur

In de nacht van 2 op 3 januari dit jaar pleegde de jongeman de diefstal. Samen met twee minderjarigen sloeg hij twee dagen na zijn 18de verjaardag toe. “U bent uw levenswandel als volwassene niet goed begonnen”, luidde het op het proces. Na een melding over een verhitte discussie rond 2 uur ’s nachts op de Kuringersteenweg in Hasselt kwam de politie ter plaatse. Drie jongeren namen meteen de vlucht. Niet veel later wisten de agenten een van hen te onderscheppen aan een tankstation. Langs de dader lag het kindje Jezus. Hij en zijn kompanen, onder wie een 13-jarige, bleken nog meer op hun kerfstok te hebben. Zo hadden ze even voordien een muziekbox van een leeftijdsgenoot afgenomen. “Afgeven of klappen krijgen”, was de keuze die ze aan het slachtoffer gaven. “Afpersing”, oordeelde de rechtbank.

Gevoelig kattenkwaad

De 18-jarige gaf de diefstal van het kindje Jezus toe voor de afpersing minimaliseerde hij zijn rol. Als excuus riep de dader in te veel gedronken te hebben. Op camerabeelden was te zien hoe een jongeman met dezelfde hoodie en schoenen als de betichte over een hek kroop om het beeld te stelen. “Jezus is ook een profeet van ons, moslims. Ik snap niet waarom ik het gedaan heb”, zei de verdachte van Irakese afkomst die over een blanco strafblad beschikte.

Zijn advocaat Peter Donné sprak over kattenkwaad dat heel gevoelig lag. “Als u dat in uw thuisland doet, denk ik niet dat er veel begrip is. Nog een geluk dat er geen schade is. Ik vraag om hem een tweede kans te geven. Er is geen probleem van drank, drugs of een psychiatrisch probleem. Een werkstraf voor de diefstal en afpersing lijkt me het meest aangewezen.” De rechtbank volgde de redenering van de advocaat en legde de dader via een snelrechtprocedure een werkstraf van 150 uur op. Als hij die niet voltooit, moet de jongeman alsnog voor 12 maanden naar de cel. De proceskosten van 282 euro zijn eveneens voor rekening van de scholier.