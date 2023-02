Dertig dode bomen langs Ringlaan Maaseik worden vervangen

Dertig bomen die onlangs aangeplant werden langs de Ringlaan in Maaseik zullen worden vervangen. Reden is dat de bomen na verloop van tijd dood waren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet enkele maanden geleden de Koningin Fabiolalaan en Koning Boudewijnlaan aanplanten met ruim 130 inlandse boomsoorten. De twee straten maken deel uit van de Ring rond Maaseik tussen de kern Aldeneik en de Maastrichtersteenweg. De bomen werden aangeplant op de brede middenberm in de vorm van een visgraatmotief. Na twee seizoenen blijkt dat 30 bomen het niet gehaald hebben en dood zijn. Het gaat om 6 bomen langs de Koningin Fabiolalaan en 24 bomen langs de Koning Boudewijnlaan. Even werd er gedacht dat de jonge bomen gestolen waren omdat er geen verlichting is op de Ring, de houten palen rond de bomen afgeknakt waren en rubbers rond de bomen doorknipt en achtergelaten waren. De bomen waren met wortel uitgegraven. Een plantholte was duidelijk zichtbaar.

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat het niet om een diefstal gaat. “Het gaat om een uitvoering van de aannemer van AWV. Die heeft de opdracht dode bomen te vervangen, binnen de lopende waarborg. Binnenkort zullen dus nieuwe bomen aangeplant worden op de middenberm langs de Koningin Fabiolalaan en de Koning Boudewijnlaan in Maaseik.” (mmd)