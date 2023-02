VIDEO. Niemand staat graag in de regen: Carlos Alcaraz wil dat ballenkinderen naast hem komen schuilen in Rio de Janeiro

Carlos Alcaraz (ATP 2) is na een hamstringblessure, waardoor hij verstek moest geven voor de Australian Open, opnieuw aan de beterhand. Dat liet de nog altijd maar 19-jarige Spanjaard zondag al zien toen hij in het Argentijnse Buenos Aires meteen de eindzege pakte bij zijn terugkeer. De huidige nummer twee in het mannentennis is deze week actief op het ATP500-toernooi in Rio de Janeiro.

Toen Alcaraz dinsdag in de eerste ronde tegenover thuisspeler Mateus Alves stond, begon het plots te regenen bij een tussenstand van 6-4 en 5-3 in het voordeel van de Spanjaard. Nog even werd er afgewacht om alsnog de mogelijk laatste game te spelen, maar zover kwam het niet. De partij zal later op de dag voortgezet worden.

Alcaraz kon zich overdekt droog houden, maar vond dat het aanwezige ballenmeisje dat recht ook had. Zo vroeg hij haar om samen met hem te schuilen. Mooie beelden, die niet voor het eerst opduiken, want vorig jaar deed Alcaraz exact hetzelfde. Toen trok er eveneens een regenzone over de Braziliaanse tennisbaan. De ballenjongen met dienst zette zich dan ook droog naast de Spanjaard.

De beelden: