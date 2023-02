Shotje interieurinspiratie: een draagbare speaker met ledlicht en originele matten van Belgische makelij

Chakracore

Of eenvoudiger gezegd: het integreren van rustgevende knipogen naar de natuur. Klei, keramiek, hout, natuursteen, zachte rondingen, tactiele materialen en natuurlijke tinten: al een tijdje een trend in huis, en dat zien we niet snel veranderen.

Keuken van food- en interieurstyliste Sofie Noyen met werkblad in Keon uit de Dekton Tech-collectie van Cosentino, cosentino.com

Relax to the max

Badje nemen, boek lezen, koken of gewoon languit niksen: je favoriete ontspanningsmuziek verhuist gewoon met je mee en wordt zelfs letterlijk een lichtpuntje in je dag.

Lightbal, draagbare bluetooth-speaker met ledverlichting – 39,99 euro, ArtSound, artsound.be

Wist je dat...

… we per nacht gemiddeld een kwart tot zelfs een halve liter vocht verliezen, zowel door te zweten als via de mond? Logisch dat je wekelijks je beddengoed verschoont en dagelijks je slaapkamer laat luchten. Zowel je dekbed als je matras zijn gemiddeld na tien jaar aan vervanging toe.

Vierseizoenendekbed – 119 euro, Emma the Sleep Company, emma-sleep.com

Ode aan papa

De Nederlandse familie Van der Sluis produceert al tientallen jaren voor tal van high-end designmerken, hun grootvader inspireerde om nu ook een eigen merk te lanceren. Pim van der Sluis: “Opa Gijs is altijd een groot voorbeeld geweest met zijn eigentijdse en functionele designs. Zijn ontwerpen zijn zo tijdloos, daarom besloten we zijn visie voort te zetten.” Met hun label Design in Box willen ze de levensduur van elk product maximaal verlengen. Daarom ontwerpt het familiebedrijf tijdloze, modulaire meubels die makkelijk (de)monteerbaar zijn en waarvan elk onderdeel kan vervangen worden. En de naam? “We zorgen ervoor dat elk item in een compacte verzenddoos past.”

Meer info, designinbox.nl

Reminder

‘Bye bye, boring mats’ dacht Anne-Helena toen ze in 2015 met Mad About Mats startte. Met haar label maakte ze van een banale mat een blikvanger door te spelen met grafische prints, warme tinten en een flinke dosis humor. De collectie startte voorzichtig, intussen heeft ze een uitgebreide keuze voor zowat elk plekje in en rondom het huis. Kwalitatief, wasbaar en 100 procent made in Belgium.

Badmat ‘Aron’, 45 euro - Mad About Mats, madaboutmats.com