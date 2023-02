Nick (25) vond zijn draai niet als biochemisch ingenieur, nu mixt hij cocktails in zijn bar

Dit weekend openen de deuren van Barricado, de gloednieuwe cocktailbar van Nick Janssen (25) in Leopoldsburg. De jonge ingenieur besliste eind vorig jaar om zijn professionele leven om te gooien en verder te gaan in de horeca. “In mijn bar wil ik mensen in vakantiesfeer brengen.”

Hij studeerde af als ingenieur biochemie, maar na een eerste werkervaring in die sector werd het Nick Janssen (25) al snel duidelijk dat het niet aan zijn verwachtingen voldeed. In zijn achterhoofd sluimerde al langer het idee in de horeca te werken, een sector die hij leerde kennen via studentenjobs. “Inderdaad een hele switch”, lacht Nick. “Maar ik kon mijn ambitie moeilijk verbergen. Mijn ouders hebben mij altijd gesteund in die keuze. Ik heb wel hun advies gevolgd om eerst mijn studies af te ronden.”

“Er zit trouwens ook wel wat ondernemerschap in onze genen”, vertelt Nick. “Mijn ouders namen de slagerij van mijn grootouders over en mijn broer gaat die zaak op zijn beurt verderzetten. Mij geeft het vooral voldoening als ik tevreden klanten kan laten genieten van iets lekkers. Precies dat geeft een meerwaarde aan dit beroep.”

Exotisch

En dat kan Nick nu zelf waarmaken in zijn nieuwe tapas- en cocktailbar Barracido in de Nicolaylaan in Leopoldsburg. “Mijn doel is om gasten met een cocktail en tapas in vakantiesfeer te brengen”, vertelt Nick. “Voordien kon je in dit pand terecht voor Thaise gerechten. Om de band met het verleden niet volledig te verbreken, blijf ik ook enkele van deze exotische gerechtjes serveren. Voor de andere hapjes doe ik onder meer beroep op de slagerij van mijn ouders. Toen dit pand te koop stond, heb ik niet getwijfeld. De ligging, vlakbij het centrum en met een zomerterras in de voortuin, past perfect in het plaatje. Ik wilde ook graag in mijn eigen gemeente blijven, dus dit pand was ideaal.”

Praktische info

Cocktail- en wijnbar Barracido

Uitbater: Nick Janssen

Nicolaylaan 20, 3970 Leopoldsburg

0493/05.41.67

Openingsuren: van 14 tot 1.30 uur, dinsdag gesloten