Een beeld uit Alken - STVV in tweede nationale. — © Karel Hemerijckx

Het nationale vrouwenvoetbal wordt drastisch hervormd en dat zal ook een invloed hebben op de Limburgse provinciale reeksen. Vanaf volgend seizoen zullen de twee reeksen in tweede nationale opgedoekt worden. In plaats daarvan worden er door Voetbal Vlaanderen en ACFF interprovinciale reeksen georganiseerd. Voetbal Vlaanderen zet ook volop in op jeugdvoetbal exclusief voor meisjes.