Dertiger doet zich voor als minderjarig meisje en perst slachtoffer af voor 1.540 euro

Een 35-jarige man uit Leopoldsburg krijgt 18 maanden cel omdat hij een man via een datingsite afperste voor geld. Hij gaf zich uit als minderjarig meisje en troggelde zo 1.540 euro af bij het slachtoffer.

Het slachtoffer gaf in de zomer van 2021 zijn telefoon af aan een vriend die met dat toestel contact wilde zoeken met een vrouw via een datingsite. Na en aantal seksueel getinte sms-berichtjes heen en weer tussen de kameraad en de vrouw, sloeg de toon van de berichten om. “Plots liet de zogenaamde vrouw weten dat ze minderjarig was”, aldus de procureur. Ze stelde ook dat ze de identiteit van de eigenaar van de telefoon had kunnen achterhalen. “Ze eiste 300 euro, anders zou ze die gegevens openbaar maken op het internet”, sprak de aanklager nog.

De vriend van het slachtoffer gaf het telefoontoestel terug aan zijn kameraad waarna die, uit schrik dat zijn naam online besmeurd zou worden, zelf overging tot de eerste betaling. Hij blokkeerde het nummer van ‘de vrouw’, maar werd nadien nog via allerlei andere kanalen afgedreigd. Uiteindelijk schreef het slachtoffer vijf keer een som geld over, in totaal zo’n 1.540 euro.

Afpersing

Uit onderzoek bleek het telefoonnummer waarmee ‘de vrouw’ contact zocht en het bankrekeningnummer toe te horen aan de 35-jarige man uit Leopoldsburg. Hij deed zich voor als het minderjarige meisje. “Het is duidelijk dat hij doelbewust annonces plaatste om contact te zoeken met slachtoffers om hen onder druk te zetten voor geld”, zo stelde de Tongerse aanklager. Ook de rechter verklaarde de man schuldig aan afpersing.

De dertiger werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro.