Coco Mademoiselle gaat historische samenwerking aan met Whitney Peak

In het rijtje van iconische parfums scoort Coco Mademoiselle van Chanel erg hoog. Hoewel de geur nog maar een goede twintig jaar bestaat, hebben de meesten onder ons minstens één levendige herinnering die onlosmakelijk verbonden is met het parfum. En dat geldt niet in het minst voor actrice Whitney Peak, de nieuwste muze van Coco Mademoiselle. Zij is daarmee meteen de eerste zwarte ambassadrice in de geschiedenis van de geur.