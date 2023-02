Internationale schaatsbond vraagt net als WADA schorsing voor Kamila Valieva

Een dag na het wereldantidopingagentschap WADA heeft ook de internationale schaatsbond ISU beslist beroep aan te tekenen tegen de vrijspraak van Kamila Valieva. De Russin kreeg van haar eigen federatie geen sanctie hoewel ze in december 2021 positief had getest.

Het nieuws over die positieve controle raakte pas enkele weken later bekend tijdens de Olympische Winterspelen in Peking, wat toen voor veel ophef zorgde. De op dat moment vijftienjarige Valieva had intussen met haar land al goud gewonnen in de teamwedstrijd en mocht van het internationaal sporttribunaal TAS, gezien haar beschermde status als piepjonge atlete, in competitie blijven. Maar bevangen door stress en zenuwen werd ze als favoriete pas vierde in de individuele wedstrijd.

Vorige maand liet het Russische antidopingagentschap RUSADA weten dat Valieva weliswaar een inbreuk op de dopingregels had begaan, maar dat er geen sanctie zou volgen omdat er geen sprake was van een overtreding of nalatigheid van de atlete. Het WADA bevestigde dinsdag naar het TAS te stappen met de vraag de Russische vier jaar te schorsen, en ook het ISU wil nu een sanctie. De schaatsbond geeft daarbij aan dat het TAS zelf de schorsingstermijn mag bepalen en vraagt daarnaast dat wordt bepaald wat er met de uitslag van de teamcompetitie moet gebeuren.