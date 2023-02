Twee pionnen minder voor EK atletiek indoor: Isaac Kimeli en Lisa Rooms melden zich af voor Istanboel

De situatie van Kimeli en Rooms is eigenlijk dezelfde. Geen van beide had oorspronkelijk een indoorcampagne voorzien en geen van beide heeft ook één enkele indoorwedstrijd afgewerkt deze winter, maar dinsdag werden ze plots toch voor het EK geselecteerd op basis van de rankingpunten die ze afgelopen zomer verzamelden. Eén dag later is duidelijk dat ze vasthouden aan hun plan om zich op het veldlopen te concentreren, met zondag het BK in Laken, en niet naar Istanboel af te reizen. Kimeli is tijdens het EK zelfs al op stage in Kenia in voorbereiding op het outdoorseizoen.

Op het vorige EK indoor, in 2021 in het Poolse Torun, won Kimeli nog zilver op de 3.000 meter.

De Belgische selectie wordt zo teruggebracht tot negentien individuele atleten plus de Belgian Tornados.