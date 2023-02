IOC gelooft dat Olympische Spelen vrede kunnen brengen: “Een wereld waarin iedereen dezelfde regels én elkaar respecteert”

Het IOC besloot al snel na de inval op 24 februari 2022 resoluut dat Russische en Wit-Russische sporters niet welkom zijn op internationale toernooien en kampioenschappen, maar werkt nu aan een voorzichtige terugkeer van sporters uit die twee landen. Zij mogen wellicht onder neutrale vlag meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Dat voornemen leidt evenwel tot groot verzet. Oekraïne heeft al aangekondigd de Spelen te boycotten als het IOC dat plan doorzet. Een groep van 35 landen, waaronder België, verzet zich ook tegen deelname van Russische en Wit-Russische sporters onder neutrale vlag. “Aangezien de situatie met betrekking tot de Russische agressie in Oekraïne niet veranderd is, zijn wij van mening dat er geen enkele reden is om de uitsluiting van Russische en Wit-Russische atleten ongedaan te maken”, klonk het deze week in een brief aan de IOC-top.

Het IOC onderstreept steeds dat alle atleten gelijk zijn. In het olympisch handvest is vastgelegd dat elke sporter de mogelijkheid moet krijgen zijn of haar sport te beoefenen zonder daarbij belemmerd te worden door de politieke situatie in het land van herkomst.

“Onze missie is altijd geweest om vrede door middel van sport te bevorderen”, stelt het IOC. “De Olympische Spelen kunnen een voorbeeld zijn voor een wereld waarin iedereen dezelfde regels én elkaar respecteert. Voor vredesinspanningen is een dialoog nodig. Een wedstrijd met atleten die het olympisch handvest respecteren kan dienen als een katalysator voor dialoog, wat altijd een eerste stap is naar het bereiken van vrede.”