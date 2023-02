Honderd bezoekers genieten voor 8,5 euro van driegangenmenu in wijkrestaurant Kattenbos

Lommel

Het wijkrestaurant van Femma, KWB en Samana Kattenbos in ‘t Klosterhof was dinsdag weer een schot in de roos. Ook deze week werd er weer gekookt voor een volle zaal. Voor 8,5 euro krijg je een heerlijk driegangenmenu aangeboden. Zo’n honderd eters genoten van minestronesoep, vidé met frieten en als nagerecht een ijsje. “De bedoeling van het wijkrestaurant is om mensen van alle leeftijden één keer per maand samen te brengen voor een lekkere maaltijd en een gezellige babbel”, vertelt Marita van Femma Kattenbos. “Samen eten in een ontspannen sfeer is namelijk het ideale middel om iedereen nog eens te ontmoeten en het dorps- en buurtgevoel te versterken. We organiseren dit op Kattenbos iedere derde dinsdag van de maand. Het eten wordt steeds verzorgd door traiteur Hoevegervar.” (nma)