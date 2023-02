Tom Boonen debuteert in rally van Haspengouw: “Heb mijn hart verloren aan autosport”

Tom Boonen start zaterdag in de Rally van Haspengouw, de openingswedstrijd van het BRC 2023. Boonen neemt plaats achter het stuur van de legendarische Lancia Delta Integrale 16V en vormt een team met de ervaren copiloot Erwin Mombaerts. Boonen heeft de intentie om in de toekomst circuit en rally te blijven combineren. Of hij dat ook daadwerkelijk zal doen, hangt voor een deel af van het wedstrijdverloop van zaterdag.

Enkele weken geleden maakte Tom Boonen zijn rallydebuut in de Legend Boucles @Bastogne. De ex-wielrenner was onder de indruk van wat een rally allemaal met zich meebrengt. “Uiteraard weet ik wel wat een rally is maar het geheel heeft met toch wel verrast”, zegt Boonen. “De tijd dit je erin moet steken, het rijden op zich, de notities die je moet maken, je wagen afstellen. Rally is allesomvattend. Je kan dit niet vergelijken met wat ik op circuit doe. Voor rally en circuit heb je een auto nodig. Dat is het enige raakvlak. Rallyrijden is ‘je broek afsteken’ en laten zien van wat je gemaakt bent. Om te beginnen moet je luisteren naar een copiloot. Op dat vlak zit ik met Erwin Mombaerts goed. Hij heeft destijds zelf nog wedstrijden met de Lancia gereden. De Boucles was een aangename kennismaking met de rallysport. Ik ben met een grote glimlach op de snoet naar huis gereden en dacht meteen: dit wil ik meer doen.”

Circuitrijders die ook deelnemen aan rally’s, kom je niet al te vaak tegen. “De stap van de ene discipline naar de andere is dan ook vrij groot als je er niet inzit”, zegt Tom Boonen. “Als je op circuit wil rijden, kan je deelnemen aan de zogeheten trackdays. Dat circuit ligt er en verandert niet. Soms kan je drie à vier keer per week op een circuit gaan rijden waardoor je het circuit beter leert kennen en je progressie maakt als rijder. Maar je moet in deze discipline ook veel wachten en je werkt altijd samen met een teamgenoot. Bij rally kan je niet zomaar in een wagen stappen. Je moet naar een team bellen, een auto huren en vaak is het zo dat je pas de dag van de wedstrijd de eerste keer voluit kan gaan. Zes jaar geleden maakte ik mijn debuut op circuit, nu sta ik voor mijn debuut in de rallysport. De Boucles was ook een rally, maar dat was toch anders dan een wedstrijd van het BRC. Circuit of rally? Ik heb aan beide autosportdisciplines mijn hart verloren.”

Tom Boonen en Erwin Mombaerts nemen met hun Lancia Delta Integrale 16V deel aan de Rally van Haspengouw en zijn ingeschreven in de Historic klasse. Donderdag test hij zijn wagen voor het eerst tijdens de shakedown. “Ik heb er al een kwartiertje mee gereden maar op donderdag kan ik echt eens voluit gaan. De Lancia is een wagen die tot de verbeelding spreekt maar het is ook een moeilijke wagen. Het is echt sturen, weinig elektronica, korte wielbasis. Ik heb niet voor de makkelijkste weg gekozen. Nu, verwacht ook niet dat ik daar meteen alles mee kan gaan doen dat ik wil. In mijn achterhoofd speel ik met het idee om meer rally’s te gaan rijden, maar laat ons eerst beginnen met deze rally en nadien de balans opmaken. Ik ben er zeker van dat rally’s rijden me gaat helpen om op circuit een betere rijder te worden.”