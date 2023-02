Zo kan het ook: Arnaud De Lie zakt met de trein af naar Oudenaarde om samen met ploegmakkers Omloop het Nieuwsblad te verkennen

Reizigers van Brussel naar Oudenaarde zullen woensdagmorgen misschien wel raar opgekeken hebben wanneer ze ene Arnaud De Lie bij hen in de trein zagen zitten. De snelle jongeman van Lotto Dstny vertrok van bij zijn vriendin om zich later op de dag aan te sluiten bij de Belgische formatie. De verkenning van de Omloop het Nieuwsblad stond namelijk op de planning.

De Lie werd vervolgens aan het station van Oudenaarde opgehaald door iemand van de ploeg. De jonge Belg van Lotto Dstny is een van de favorieten in het Vlaams openingsweekend. Niet enkel op zaterdag voor de Omloop het Nieuwsblad, maar ook op zondag voor Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Mijn conditie is goed”, aldus De Lie. “Ik heb vorige week geen wedstrijden meer gereden, maar wel heel goed getraind. Of ik er vandaag tijdens de verkenning een lap op ga geven? We zullen zien.”