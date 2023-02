Selena Gomez: “Ik wou dat ik zo mooi was als Bella Hadid”

Iedereen heeft wel iemand waar hij of zij naar opkijkt en dat is ook bij de wereldsterren niet anders. Selena Gomez bijvoorbeeld, die opkijkt naar topmodel Bella Hadid en dat ook niet onder stoelen of banken steekt. “Ik wou dat ik zo mooi was als Bella Hadid”, zei de actrice op Tiktok.

Selena Gomez , intussen dertig, deelde afgelopen dinsdag een video waarin ze te zien is met een filter op haar gezicht op de tonen van de Tiktok-hype: “Dus mijn naam … mijn naam is Bella Hadid”.

De actrice en zangeres probeerde in een volgende fragment haar eigen draai te geven aan de video en zei toen: “Het is niet Bella Hadid maar Selena. Ik heb per ongeluk mijn wenkbrauwen te sterk aangezet. Mijn naam is Selena Gomez maar dat klinkt niet erg sexy. Was ik maar zo mooi als zij.”

Nadien deelde ze nog een foto van het 26-jarige topmodel met de veelzeggende hashtag #girlcrush. Nochtans ging het een tijdje niet zo goed tussen beide dames: ze hebben namelijk een relatie gehad met dezelfde man. Hadid had een knipperlicht relatie met The Weeknd van 2015 tot 2019 terwijl Gomez het op een samenzijn van tien maanden hield in 2017. Gomez ontvolgde het topmodel op sociale media maar keerde enige tijd later terug op haar stappen.

Gomez zei later in een interview dat de discussie gebaseerd was op een misverstand en dat ze Hadid wel degelijk een fantastische vrouw vindt.