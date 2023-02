Aantal asielaanvragen in Europa in 2022 gestegen met 50 procent

Vorig jaar werden in de 27 lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen ongeveer 966.000 asielaanvragen ingediend. Dat is zowat de helft meer dan in 2021 en het grootste aantal sinds de vluchtelingencrisis van 2016, zo meldt het Europese asielagentschap EUAA op basis van voorlopige cijfers.

Het EUAA wijt de sterke toename deels aan de opheffing van reisbeperkingen na de coronacrisis en aan de vele conflicten en voedselonzekerheid wereldwijd. Daarnaast spelen volgens het agentschap ook de secundaire stromen van asielzoekers binnen Europa een rol, net zoals het beduidend aantal aanvragen van reizigers die geen visum nodig hebben.

De meeste asielaanvragen kwamen opnieuw van Syriërs (132.000) en Afghanen (129.000). Turkse asielzoekers volgen nu op de derde plaats, met meer dan een verdubbeling van het aantal aanvragen (55.000). Het aantal verzoeken van Venezolanen (51.000) en Colombianen (43.000) verdrievoudigde dan weer. Ook het aantal aanvragen van mensen uit Bangladesh, Georgië, India en Marokko bereikte recordhoogtes.

De cijfers houden geen rekening met de circa vier miljoen Oekraïeners die na de Russische invasie tijdelijke bescherming hebben verkregen. “De beslissing om hen een specifiek kanaal aan te bieden dat geen individueel onderzoek naar de nood aan bescherming vereist, heeft de instorting van de Europese asielsystemen vermeden, maar de nationale opvangsystemen staan onder aanzienlijke druk door de vijf miljoen mensen die bescherming zoeken in Europa”, stelt EUAA vast.

Met het aantal aanvragen steeg ook het aantal beslissingen in eerste aanleg, maar niet in dezelfde mate. Daardoor ontstond de grootste kloof tussen aanvragen en beslissingen sinds 2015. Eind vorig jaar moest nog een beslissing vallen in 636.000 dossiers, een toename met 44 procent in vergelijking met 2021. De erkenningsgraad bereikte wel het hoogste niveau in vijf jaar, tot 40 procent. Vooral Syriërs, Wit-Russen en Oekraïeners maakten de grootste kans op bescherming.