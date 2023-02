H&M en Mugler slaan de handen in elkaar voor een nieuwe samenwerking deze lente

H&M is al decennialang een referentie wanneer het aankomt op goedkope, trendy kledij. Wie toch iets exclusievers wil, kan enkele keren per jaar bij de Zweedse kledingketen terecht voor een van hun beroemde samenwerkingen met designers. En na onder andere Balmain, Kenzo en Versace is het nu de beurt aan Thierry Mugler.

Sinds de oprichting van het Franse modehuis in de jaren zeventig wist het merk zich in te schrijven in onze collectieve geschiedenis. Hoewel het parfum Angel misschien Muglers beroemdste creatie is, bewees onder andere Kylie Jenner recent nog dat het label ook wat fashion betreft heel wat in z’n mars heeft.

Veel details hebben we nog niet over de Mugler x H&M collectie, maar wat we wel weten is dat Muglers creative director Casey Cadwallader de ontwerpen voor zijn rekening zal nemen. Als de huidige collectie van Mugler iets verklapt over de samenwerking mogen we ons dus verwachten aan sterke lijnen en sexy details. Ergens in de lente van 2023 zal de samenwerking online en in geselecteerde winkel wereldwijd verkrijgbaar zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.