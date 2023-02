Rafael Nadal en Lionel Messi strooien met lof naar elkaar voor uitreiking prestigieuze Laureus-award: “Jij bent een winnaar”

Nadal won afgelopen jaar niet alleen voor de 14e (!) keer ‘zijn’ Roland Garros, maar boekte ook succes op de Australian Open. Door die twee eindoverwinningen staat de Spaanse tennislegende op een totaal van 22 Grand Slams. Reden te meer dus dat Nadal kans maakt om Sportman van het Jaar te worden. Al ziet de 36-jarige gravelspecialist niet zichzelf, maar wel Lionel Messi als winnaar.

“Het is een eer om opnieuw genomineerd te zijn voor de Laureus Sportman van het Jaar, maar dit jaar is het echt Lionel Messi die deze prijs verdient”, zegt Nadal op Instagram. Het is geen geheim dat Nadal fan is van de Argentijn. Na de triomf op het WK voetbal in Qatar was de Spanjaard naar eigen zeggen “een beetje ontroerd”. “Hij was nog nooit wereldkampioen geworden met zijn land. Het is fantastisch dat het hem nu gelukt is. Het betekent ook erg veel voor Argentinië. Ik heb genoten en was zelfs een beetje ontroerd”, bekende Nadal in december bij AS.

Lofzang van Messi

Dat Nadal Messi de oppergaai gunt, is de spelmaker van PSG niet ontgaan. Hij sprak dan ook zijn lof uit over de tennisvedette. “Dat zo’n grote sportman als jij op deze manier over mij denkt, laat me sprakeloos achter. Heel erg bedankt. Ook jij verdient alles met de manier waarop jij elke keer opnieuw op de tennisbaan stapt. Jij bent een winnaar. Alle genomineerden verdienen dit jaar deze erkenning, dat is de waarheid”, aldus een fiere Lionel Messi eveneens op Instagram.

Naast Nadal en Messi maken ook Kylian Mbappé, Max Verstappen (die vorig jaar won), Mondo Duplantis en Steph Curry aanspraak op de titel van Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen Alexia Putellas, Iga Swiatek, Katie Ledecky, Mikaela Shiffrin, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Sydney McLaughlin-Levrone.