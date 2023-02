Tien nieuwe namen voor Pukkelpop, start verkoop VIP-tickets

U wil dansen? Dat kan: Froukje keert op vrijdag 18 augustus terug naar de weide van Pukkelpop. Ook die dag bevestigd: Brutus en M83. Voor de zaterdag pakt Pukkelpop uit met Chase & Status (dj-set), comedian/YouTuber en muzikant Joji (foto), Nothing But Thieves, Nia en Two Shell. Op zondag is er nog Beartooth en Zwangere Guy die een stek krijgt op het hoofdpodium.

Vanaf vandaag start ook de verkoop van de VIP-tickets. Die zijn in een beperkt aantal beschikbaar (500 per dag, 500 combi’s). VIP voor een dag zijn kost 205 euro, een VIP combi kost 405 euro. Wat krijg je daar extra voor? Toegang tot de VIP Lounge en VIP Village. Drank en eten zijn niet inbegrepen en er is ook geen verhoogd platform meer met zicht op de Main Stage, zo lezen we op de ticketsite van het festival. Een ticket kopen voor een VIP parkingplek kost 25 euro (zowel voor een dag of combi).

Later kondigt Pukkelpop nog andere VIP-formules aan. “We zijn dat specifieke aanbod aan het herbekijken. Het kijkpodium aan het hoofdpodium zoals dat vorig jaar werd geïntroduceerd is er inderdaad niet meer, maar we gaan de VIP-bezoeker zeker niet minder geven dit jaar, integendeel”, klinkt het bij woordvoerder Frederik Luyten. Meer nieuws daarover volgt later.

cru