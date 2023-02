Geen zin om te koken? De favoriete afhaaladresjes van onze journalisten kunnen zo op je bucketlist

Geen zin om zelf achter het fornuis te staan, maar wel in lekker eten? Onze journalisten tippen alvast hun favoriete afhaaladresjes in Limburg. Van de lekkerste Griek van Beringen, de suikerigste taarten van Hasselt tot een portie wereldkeuken uit Genk.

1. Mundo Rico in Genk

Favoriet van: Lien Vande Kerkhof, journalist Goesting

“Marc en Simona reisden als twintigers de wereld rond en namen al hun culinaire knowhow terug mee naar hun thuisstad Genk. Je kan onder meer een kookworkshop volgen in hun atelier aan huis in Boxberg of het koppel je catering laten verzorgen. Daarnaast kan je ook elke maandag - op de Mundomondays - meegenieten van hun internationale kookkunsten. Een greep uit het menu van februari: een Colombiaans stoofpotje van tomaat, paprika en lente-ui met kip. Of wat dacht je van sticky rice met kippengehakt opgebakken met veel Thaise kruiden op een badje van gezwierde kropsla. Bestellen doe je via hun website.”

Vogelzangstraat 2 in Genk. Info: www.mundorico.be

2. Juni Thai Foody in Hasselt

Favoriet van: An Smets, chef magazine

“Juni Thai Foody is een afhaal-Thai in onze buurt en ik ben helemaal weg van hun curry’s. Ik probeerde al van alles op de kaart - van pad thai, loempia’s tot Thaise soepjes - maar ik keer toch steeds weer terug naar de paneng-curry’s (vanaf 14 euro). Nog een voordeel: je bestelt de dag zelf nog en betaalt er zeer vlotjes online.”

Willekensmolenstraat 61, Hasselt. Open: elke dag 12-21 uur. Info: www.junithaifoody.be

3. Kiyo in Hasselt

Favoriet van: Lies Vanbets, eindredacteur GoedNieuws

“Dit is mijn favoriete sushi in de buurt: altijd vers en lekker. Een tafeltje reserveren kan er niet, bij Kiyo kan je alleen afhalen of aan huis laten leveren. Mijn vaste bestelling: de Kiyo Box Deluxe for 2 (55 euro voor meer dan 50 stuks), zelfs wanneer ik in mijn eentje eet. Het zijn nu eenmaal mijn favoriete stuks – de California zalm-avocadorol op kop - en niets is zo goed als restjes sushi tijdens de lunch.”

Runkstersteenweg 154 in Hasselt. Open: di t.e.m. za 16-21 uur: Info: www.kiyosushi.be

4. Lunco in Lummen

Favoriet van: Jana Brusten, eindredacteur Goesting

“Tijdens lange werkavonden of een drukke zondagsdienst is het heerlijke comfort food van Lunco mijn redder in nood. Het weekmenu van chef-kok Ellen kan je online raadplegen, waarna ze aan huis levert in Heusden-Zolder en de centra van Lummen, Beringen en Koersel. Er worden dagelijks maar een beperkt aantal klanten aangenomen, waardoor je altijd een lekker vers gerechtje in handen hebt. Mijn all time-favoriet blijft een broodje met homemade pulled pork, barbecuesaus en coleslaw. Vergeet ook zeker geen dessertje te bestellen: een Lunco-klassieker als cheesecake gaat hier wekelijks over de tongen.”

Havenstraat 13 in Lummen. Enkel online bestellen. Info: www.lunco.be

5. Tarte Tatin in Hasselt

Favoriet van: Arnaut van Vlierden, TikTok-journalist

“De naam van de zaak spreekt al boekdelen over wat je hier kan vinden. Bij Tarte Tatin kan je ontbijten en lunchen, maar ook heerlijk gebak afhalen. Naast de klassieker, een tarte tatin (15 euro/3 euro p.st.), voor een erg schappelijke prijs trouwens, zijn ook de worteltaart (26 euro/4,50 euro p.st.) en chocoladetaart (24 euro/4,50 euro p.st.) echte aanraders. In totaal kan je er met elf verschillende taarten of cakes aan de haal. Zo tover je voor je gasten of gewoon voor jezelf huisgemaakt gebak op tafel zonder je keuken vuil te maken.”

Walputstraat 19 in Hasselt. Open: do t.e.m. ma 8.30-18 uur. Info: www.tarte-tatin.be

6. Shaam in Hasselt

Favoriet van: Christof Rutten, journalist cultuur

“Bij Shaam eet je Libanese specialiteiten in Hasselt. Ik kies meestal voor de schotels: met twee van die dingen eten we met twee volwassenen en twee kinderen meer dan voldoende én blijft er meestal nog over. Een schotel met vlees omvat zeven koude en zeven warme gerechtjes, een stuk vlees (lam en/of kipsaté) en kost 20 euro. Inbegrepen: okra, pepers, rijst, linzen, boontjes, aubergine, heerlijk brood, taboulé, hummus, … Je kan altijd nog wat falafel bijbestellen als je denkt dat het vlees niet genoeg gaat zijn.”

Manteliusstraat 29 in Hasselt. Open: do t.e.m. di 12-22 uur. Info: www.facebook.com/profile.php?id=100054382966676

7. ’t Bolleke in Heusden-Zolder

Favoriet van: Arno Schepers, sportjournalist

“Na een fietstochtje op het circuit van Terlaemen of een natuurwandeling op het domein Bovy is een stop bij ’t Bolleke een must om mijn batterijen weer helemaal op te laden. Wat is er op een mooie dag lekkerder dan een verkoelend ijsje? Bij herfst- of winterweer scoor je hier ook Luikse en Brusselse wafels. In Opi’s Bakhuis, de gezellige verwarmde binnenruimte, kan je ook al zittend genieten van de dagverse producten. Sinds kort kan je er ook terecht voor een ontbijt of brunch.”

Sint-Jobstraat 49 in Heusden-Zolder. Open: vrij t.e.m. wo 9-18 uur. Info: www.t-bolleke.be

8. Taverne Athene Taki in Beringen

Favoriet van: Tessa Evers, digital art director

“De beste Griek in Beringen en omstreken. Ik kies meestal voor de mix van vis met onder meer scampi’s, gamba’s, sardienen en calamares die zo op je tong smelt. De porties zijn heel royaal en je krijgt er ook nog eens brood, Griekse pasta en salade bij. Als je geen zin hebt om thuis te eten, kan je er ook altijd gaan eten. Reserveren is wel een must, want het zit snel vol.”

Stationsstraat 7 in Beringen. Open: do t.e.m. ma 17-22 uur. Info: www.facebook.com/TaverneAthene

9. Eatalian Pastabar in Hasselt

Favoriet van: Feraye Ozyurek, social media-redacteur

“Tijdens mijn studentenperiode was ik hier vaste klant. Zowel de saus als de pasta worden zelf bereid. Ik ben grote fan van de chicken thai. De pasta wordt geserveerd in een kartonnen doosje: je kan het ter plekke opeten of mee naar huis nemen. Je kan kiezen tussen drie formaten: small, medium en large. Het is hier altijd smullen en je eet meer dan voldoende voor een eerlijke prijs, ik denk dat veel studenten uit Hasselt dat kunnen beamen.”

Sint-Jozefsstraat 21 in Hasselt. Open: ma t.e.m. za 11-18 uur. Info: www.facebook.com/eatalianpastabar

10. Pizza Volante in Houthalen-Helchteren

Favoriet van: Marijke Vrijsen, nieuwsmanager

“Pizza afhalen in Houthalen-Helchteren doen we al zolang ik me kan herinneren bij Volante in de Lakerweg. Geen poespas, geen hippe bedoeningen, maar gewoon al dertig jaar de allerlekkerste pizza. Volante is geen restaurant, je kan er alleen afhalen. Dat doe je in een in Italiaanse sfeer omgebouwde garage, waar de famiglia enkel op vrijdag, zaterdag en zondag de houtoven aansteekt. En opa neemt de telefonische bestellingen op (tip: herhaal voor de zekerheid je eigen bestelling nog eens). Mijn favoriet: een simpele margherita mét olijven. Volante smaakt altijd.”

Lakerweg 67 in Houthalen-Helchteren. Open: vrij t.e.m. zo 17-22 uur. Info: www.pizza-volante.be

11. Le 54 in Tongeren

Favoriet van: Rudi Smeets, culinair journalist

“Achttien jaar lang was Le 54 een van de populairste eetadresjes van Tongeren. Na de coronacrisis besloten Ilse Motten en Alain Danneels het geweer van schouder te veranderen en enkel nog ontbijt (zon- en feestdagen) en lunch (woensdag t.e.m. zondag) met een beperkt aantal tafels te serveren én een traiteurdienst op te starten. Je kan er een wekelijks wisselend viergangenmenu (36 euro) afhalen, maar er is ook een groot aanbod van afzonderlijke gerechten: diverse soorten pasta’s, voorgerechten, hoofdgerechten, desserts en antipasti. Twee van mijn favorieten: ossobucco met groenten en verse pasta (20 euro) en escalope met pizzaiola (tomatensaus), kappertjes, gegrilde aubergine en verse pasta. (18 euro).”

Hondsstraat 54 in Tongeren. Open: wo-zo 9 uur. Info: www.le54.be

12 . Minos bij Ward en Eleni in Maaseik

Favoriet van: Eva Flipkens, redacteur

“Eten afhalen bij Minos in Maaseik is altijd een beetje feest. Mijn persoonlijke favorieten zijn de in filo gebakken feta (feta met honing en sesam), de psarakia (gebakken visjes) en de peperia (gevulde paprika’s). De porties die ze meegeven zijn royaal, je kan er gerust voor één persoon bestellen en er met twee van eten. Een pluspunt: hoewel het niet staat aangegeven op de site, maakt kok Eleni voor veganisten een volledig aangepast plantaardig menu.”

Eikerstraat 14 in Maaseik. Open: vrij t.e.m. di. Info: www.minos-maaseik.be

13. Snack Aydin in Hasselt

Favoriet van: Jo Smeets, journalist

“Voor een snelle kebab, ken ik maar één adres: Snack Aydin in Hasselt (er zijn ook vestigingen in Beringen en Genk). Op het eerste gezicht lijkt Snack Aydin een kebabzaak van dertien in een dozijn, maar dat is niet het geval, want hier krijg je echte biefstuk tussen je broodje. De sausjes maken ze ook zelf bij Aydin. Doe daar nog de altijd vriendelijke bediening bovenop en het plaatje is compleet. Wie Aydin ontdekt heeft, eet nooit meer ergens anders kebab.”

Snack Aydin, Kempische Steenweg 39, Hasselt. Info: www.facebook.com/SnackAydinHasselt