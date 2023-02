Odette heeft mooist versierde carnavalsgevel van Zonhoven

Zonhoven

Vanuit zijn prinsenwagen hield prins carnaval Ludo II afgelopen weekend nauwgezet alle gevels van Zonhoven goed in de gaten. Heel wat inwoners halen immers slingers en hun tekentalent boven om de doortocht van carnaval te vieren.

Dit jaar wilden de Zonneridders de bewoners die zich mee inzetten voor carnaval daarvoor belonen. Onder de versierde gevels werd daarom één winnaar gekozen en dat was buurtbewoonster Odette Bert. “Ik doe alle jaren mee”, lacht de Zonhovense. “Logisch, want vroeger liepen we zelf mee met carnaval. Hier met de Heuvenstraat hadden we destijds onze eigen groep. Oudere inwoners herinneren zich misschien nog de reuzen Gust en Gusta die mee liepen. Die hadden wij gemaakt.” Omdat Odette meehelpt om Zonhoven tijdens de carnavalsperiode mooier te maken, kreeg ze van Prins carnaval Ludo II een eetbon ter waarde van 100 euro cadeau. (tr)