Atlanta Hawks ontslaan coach Nate McMillan

De Atlanta Hawks hebben dinsdag hun trainer Nate McMillan aan de deur gezet. Assistent-coach Joe Prunty volgt hem ad interim op bij de nummer acht uit de Eastern Conference in de NBA.

De 58-jarige McMillan stond sinds maart 2021 aan het roer bij de Hawks. Hij nam toen over van Lloyd Pierce, wiens T2 hij was. De voormalige guard van de Seattle SuperSonics leidde het team meteen naar de finale van de Eastern Conference, waarin de latere kampioen Milwaukee te sterk was.

Vorig seizoen werden de Hawks na een achtste plaats in de reguliere competitie door Miami uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs. Ook dit seizoen draait het niet helemaal zoals gewenst, met 29 zeges tegen 30 nederlagen, en daarom besliste de directie van de onderbreking rond het All-Star Game gebruik te maken om een trainerswissel door te voeren.

De 54-jarige Prunty kwam in de zomer van 2021 bij de Hawks als assistent. Hij oefent die functie in de NBA uit sinds 1996, al was hij ook twee keer hoodfcoach ad interim bij Milwaukee. Als assistent werd Prunty drie keer kampioen met de San Antonio Spurs tussen 1999 en 2005.