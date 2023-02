Wie wil meedoen met de Alkense plantendag?

Op de plantendag kunnen handelaars van planten, zaden, tuinaanleg, tuinmaterialen en tuinmeubelen hun producten aan te bieden. Lokale handelaars kunnen er hun streekproducten verkopen op de aansluitende ‘Korte Keten Markt’. Het standgeld bedraagt 10 euro voor een plaats van 5 op 2 meter. Voor diegene die enkel planten of zaden wensen te ruilen is er gratis plaats voorzien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Yvo Vanderlinden: yvoplantendag@gmail.com, of op het nummer 0478 36 71 77.

