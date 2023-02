Ysaline Bonaventure treft in Mexico dubbelspecialiste Siniakova in achtste finales

Ysaline Bonaventure (WTA 95) staat in de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Merida (hard/259.303 dollar) tegenover de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 47), het vierde reekshoofd.

Dinsdag won Siniakova in de eerste ronde de openingsset tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 100) met 7-5 waarna die opgaf. Bonaventure had maandag in haar eerste wedstrijd de Zwitserse Simona Waltert (WTA 124) uitgeschakeld.

De 28-jarige Bonaventure speelde al twee keer tegen de 26-jarige Siniakova. Het staat 1-1 gelijk. De Luikse won hun laatste ontmoeting in 2019 in Sint-Petersburg.

Siniakova won al drie WTA-titels in het enkel maar kent vooral succes in het dubbelspel, waarin ze het nummer 1 van de wereld is. Zo won ze al zeven grandslams, telkens aan de zijde van haar landgenote Barbora Krejcikova. Het duo verlengde begin dit jaar hun titel op de Australian Open en won zo de laatste vier grandslams waaraan ze deelnamen (Australian Open 2022-2023, Wimbledon 2022 en US Open 2022). Ze werden in 2021 ook olympisch kampioen in Tokio.