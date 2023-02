Zangeres Avril Lavigne (38) verbreekt verloving, maar partner lijkt van niets te weten

“Ze waren drie dagen geleden, voordat hij op tournee ging, nog samen en verloofd, dus als er iets is veranderd dan is dat nieuws voor hem”, zei de woordvoerder van Mod Sun tegen entertainmentsite TMZ.

Volgens bronnen dichtbij het koppel ging het de laatste tijd niet goed tussen de zangeres en de zanger. Afgelopen weekend werd Lavigne zelfs in de armen gespot van rapper Tyga. Of daar meer speelt dan vriendschap, is niet duidelijk.

Het koppel was bijna twee jaar samen en verloofde zich in maart. Mod Sun ging zelfs op de knieën in de stad van de liefde: Parijs. Dat romantische sprookje blijkt nu dus tot een einde gekomen. Ook op de Instagram-pagina van de zangeres waren recent geen kiekjes van het koppel te zien.

Lavigne was eerder getrouwd met Sum 41-zanger Deryck Whibley en Nickelback-frontman Chad Kroeger. Mod Sun gaf eerder het jawoord aan actrice Bella Thorne.