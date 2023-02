Elfde editie van Night of the Giants vindt plaats op 21 april tegen ZZ Leiden

De elfde editie van de Night of the Giants gaat op 21 april in het Antwerpse Sportpaleis door. Telenet Giants Antwerp neemt het dan op tegen ZZ Leiden. Uitkijken of het toeschouwersrecord voor een basketbalwedstrijd in België wordt gebroken. In 2018 waren er maar liefst 17.225 toeschouwers op de Night of the Giants tegen Brussels.

Omwille van de finale van de Beker van België (12 maart Vorst Nationaal en versus Oostende) is de Night of the Giants verplaatst van 17 maart naar vrijdag 21 april. De elfde editie van de Night of the Giants brengt in het Sportpaleis een clash met het Nederlandse ZZ Leiden. De tickets van 17 maart blijven uiteraard geldig. Het is de derde keer dat de Night of the Giants internationaal gaat. De eerste editie van de Night of the Giants in 2007 was een clash in de EuroCup tegen het Zwitserse Fribourg. De Lotto Arena was omwille van Miss België niet vrij en het bestuur van de Telenet Giants Antwerp trok zonder al te grote verwachtingen naar het Sportpaleis. Maar liefst 11.000 toeschouwers daagden op en de Night of the Giants was geboren. De tweede internationale editie was vorig jaar en tegen het Nederlandse Heroes Den Bosch.

Telenet Giants Antwerp speelde in 2014 tegen het Russische Samara Europees (Eurochallenge) in het Sportpaleis en organiseerde, met tweemaal 17.000 toeschouwers, in 2019 ook de Final Four van de Champions League in de legendarische Antwerpse sporttempel. Deze evenementen kaderden echter niet in de Night of the Giants.

Voor tickets voor de elfde editie van de Night of the Giants: via Tele Ticket Service.