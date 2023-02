Burgemeester neemt het op voor CEO van Plopsa na beschuldigingen van pesterijen: “Hij is absoluut geen onmens”

Landen

Zowel de burgemeester van Hannuit, Manu Douette (MR), als de burgemeester van Landen, Gino Debroux (L’anders) spreken in een brief hun steun uit voor Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa. Op hun grondgebied - op de taalgrens - is Plopsaqua Landen-Hannuit gelegen. “Al verschillende jaren werken wij samen met hem. De mediastorm waarin hij nu terechtgekomen is, vinden wij onverdiend en eenzijdig.”