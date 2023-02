Prins Harry en Meghan Markle ontkennen dat ze klacht indienen tegen ‘South park’ na parodie

In de recentste aflevering van ‘South park’ werd genadeloos de spot gedreven met de eis om privacy van Harry en Meghan, die volgens de makers wel erg vaak zelf de spotlights opzoeken. Er deden in de Amerikaanse media dan ook geruchten de ronde dat het koppel zou overwegen om klacht in te dienen, maar dat is volgens hun woordvoerder niet het geval. “Dit zijn ongegronde en saaie roddels”, klinkt het.

