Harry Styles voert opmerkelijke traditie uit tijdens concert in Australië: “Ik schaam me”

Op een concert in het Australische Perth heeft Harry Styles maandag onder druk van zijn fans een opmerkelijke traditie uitgevoerd. Het is de gewoonte en een soort van ontgroeningsritueel om tijdens je eerste concert in Australië een ‘shoey’ te doen. Dat wil zeggen dat je moet drinken uit je schoen. En aangezien het het eerste optreden van Harry’s ‘Love On Tour’ was, vond het publiek het maar normaal dat hij de traditie volgde. “Dit is echt walgelijk”, zei hij achteraf al lachend.