Familie klaagt CIA, FBI en politie van New York aan voor moord op Malcolm X: “Samenzweerders voor laffe daad”

De advocaat van de familie van Malcolm X kondigde de rechtszaak dinsdag aan in New York. — © AP

Een dochter van Malcolm X heeft klacht ingediend tegen de CIA, de FBI en de politie van New York voor de moord op de zwarte mensenrechtenactivist in 1965. Dat meldt de BBC.

Volgens Ilyasah Shabazz (60) verduisterden de Amerikaanse overheidsagentschappen destijds op frauduleuze wijze bewijs voor de samenzwering en moord op haar vader. Shabazz was twee jaar oud toen haar vader exact 58 jaar geleden door drie mannen met 21 kogels doodgeschoten werd in New York, toen hij een toespraak wilde houden in een auditorium in Harlem.

“Jarenlang heeft onze familie de waarheid over zijn moord gezocht”, aldus Shabazz op een persconferentie op de plaats van de moord. Volgens haar advocaat zaten verschillende machtige Amerikaanse officials – zoals de beruchte FBI-directeur J. Edgar Hoover – achter de dood van Malcolm X. De familie eist daarom een schadevergoeding van 100 miljoen dollar (zo’n 94 miljoen dollar). “Het gaat niet alleen om de mannen die de trekker overhaalden”, aldus de advocaat. “Het gaat ook over zij die samenzweerden voor deze laffe daad.

Malcolm X werd vooral bekend als een voorman van de Nation of Islam, een organisatie die pleitte voor een afscheuring van zwarte Amerikanen van de rest van de samenleving. Hij was 39 op het moment van de moord.