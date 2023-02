Grote natuurbrand nabij Melbourne “niet meer onder controle”

In de buurt van de Australische metropool Melbourne woedt een grasbrand die niet meer onder controle is. Het gebied rond Flowerdale, zowat 90 kilometer ten noorden van Melbourne, is getroffen. Woensdag stond al meer dan 700 hectare land in brand, zeggen de autoriteiten in de krant Sydney Morning Herald. De brandweer probeert de huizen te beschermen en bewoners moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie.