Tessa Wullaert liet opnieuw mooie dingen zien op de Arnold Clark Cup. Tegen Italië scoorde ze de winning goal en ook tegen Zuid-Korea scoorde de Belgische kapitein. — © Action Images via Reuters

De Red Flames staan in de finale van de tweede editie van de Arnold Clark Cup, een vriendschappelijk minitoernooi met vier landen. Woensdag om 20u45 strijden de Belgen in Bristol voor het oog van maar liefst 27.000 fans om de eindzege tegen Europees kampioen Engeland. Al is hun toernooi eigenlijk al geslaagd.