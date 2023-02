Opleidingen stukadoor en dakwerker sterven uit

De zoektocht naar professionele vaklui wordt nog ­moeilijker. Daarvoor waarschuwt de Sociaal-­Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in een advies, schrijft De Tijd woensdag. Zo zal de specialisatierichting stukadoor in het schooljaar 2023-2024 niet meer aangeboden worden in de Vlaamse en Brusselse scholen.

Jongeren in de opleiding ‘afwerking bouw’ krijgen de technieken wel nog aangeleerd, maar daar zitten amper 40 leerlingen.

Ook dakwerker is een uitstervend beroep. Momenteel volgen amper 25 leerlingen de uitdovende richting dakdekker of dakwerker. In het schooljaar 2023-2024 wordt die richting alleen nog duaal aangeboden, afwisselend in een onderneming en op school. Momenteel zitten daar 12 leerlingen.

Het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners spreekt over “prangende tekorten aan programmatie van bouwopleidingen” in onze middelbare scholen.

Het blijft niet bij stukadoors en dakwerkers. Ook sanitaire en verwarmingstechnieken, binnen- en buitenschrijnwerk, interieur en ruwbouw zijn vaak blinde vlekken in het onderwijsaanbod, merkt de SERV op.

Campagnes voor knelpuntberoepen

Hoewel het opleidingsaanbod daalt, is de bouw een van de grootste knelpuntsectoren in Vlaanderen. Uit de nieuwe knelpuntenlijst van de arbeidsbemiddelaar VDAB blijkt dat bijna drie op de tien knelpuntberoepen te vinden zijn in de bouw- en installatiesector, tegenover een op de vijf vorig jaar.

De SERV pleit voor meer inspanningen van scholen om opleidingen levend te houden door samen te werken met lesgevers uit ondernemingen. “Ook samenwerking tussen scholen en sectoren kan opleidingen aantrekkelijk houden”, klinkt het. Ook imagocampagnes door de bouwsector moeten leerlingen overtuigen.