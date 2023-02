NASA stelt lancering SpaceX-raket met drie astronauten en kosmonaut uit

De astronauten en kosmonaut zijn dinsdag in Florida aangekomen om zich voor te bereiden. — © EPA-EFE

De lancering was oorspronkelijk gepland voor aanstaande zondag, maar volgens Steve Stich van NASA loopt de organisatie achter met de voorbereidende werken, zoals de Dragon-capsule en de Falcon 9-raket startklaar maken. “En daarom hebben we een beetje meer tijd nodig”, verklaarde hij aan journalisten.

De crew van de missie zal bestaan uit de Amerikanen Stephen Bowen en Warren Hoburg, Sultan Alneyadi van de Verenigde Arabische Emiraten en kosmonaut Andrey Fedyaev. De bedoeling was dat ze zondag om 2.07 uur lokale tijd (8.07 uur Belgische tijd) vertrokken, maar hun vertrek is uitgesteld tot maandag 1.45 uur (7.45 uur Belgische tijd), meldt NASA. Ze zijn dinsdag in Florida aangekomen om de laatste voorbereidingen voor de missie te treffen.

De astronauten en kosmonaut zullen zes maanden in de ruimte doorbrengen.