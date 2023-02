Peruaanse ex-president Toledo wordt uitgeleverd door VS

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingestemd met de uitlevering van de voormalige Peruaanse president Alejandro Toledo. Dat meldt het kantoor van de procureur-generaal van Peru op Twitter. Toledo werd in juli 2019 op verzoek van Peru gearresteerd door de Amerikaanse politie. Hij wordt in zijn thuisland beschuldigd van corruptie.

In september 2021 had een federale rechtbank in Californië al toestemming gegeven voor de uitlevering van Toledo aan zijn thuisland, dat hem wil vervolgen vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een omvangrijk omkoopschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. De uiteindelijke beslissing over het terugsturen van Toledo naar Peru lag echter bij de Amerikaanse regering. Die zou nu dus hebben toegestemd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Toledo, die van 2001 tot 2006 president was, zou van Odebrecht een betaling van 20 miljoen dollar (17,1 miljoen euro) hebben ontvangen. In ruil daarvoor zou hij het bedrijf de aanleg hebben toegekend van de snelweg die tegenwoordig Peru met Brazilië verbindt. De oud-president ontkent de beschuldigingen.

Ook de in december door het parlement afgezette Peruaanse oud-president Pedro Castillo wordt beschuldigd van corruptie. Sinds Castillo’s afzetting heeft het Zuid-Amerikaanse land te maken met de grootste onrust in decennia. Bij protesten tegen de regering en voor de vrijlating van Castillo zijn tientallen mensen om het leven gekomen.