Rusland blijft tot 2028 bij ISS

Rusland is van plan uit het ISS te stappen, onder meer vanwege spanningen met westerse partners over de oorlog in Oekraïne, en wil een eigen ruimtestation bouwen. De ontwerpplanning voor het station zal eind 2023 klaar zijn, maakte Roskosmos onlangs bekend. De eerste module moet eind 2027 worden gebouwd.

Rusland, Europa, de Verenigde Staten en Japan beheren samen het ISS. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA schortte na de Russische inval in Oekraïne bijna een jaar geleden al missies op naar Mars en de maan die samen met Roskosmos zouden worden uitgevoerd.