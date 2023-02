Let op als er 49,99 euro wordt gevraagd: PostNL waarschuwt voor valse mails

Er gaat geen week voorbij zonder dat oplichters in naam van een bedrijf of overheidsdienst mensen proberen op te lichten. Nu weer circuleren er mails van PostNL waarin gevraagd wordt om dringend douanerechten te betalen voor je pakje dat onderweg is. Opvallend: in Nederland wordt 100 euro gevraagd, bij ons lijken de oplichters al met de helft tevreden.

In Nederland circuleren phishingmails waarmee geprobeerd wordt om mensen te overtuigen om douanekosten te betalen voor een pakje dat onderweg is uit het buitenland. De postverwerker verzoekt de wettelijke douanekosten te betalen, zodat de levering ‘vergemakkelijkt’ kan worden.

De e-mail ziet er vrij echt uit, behalve dan dat de ontvanger zowel met ‘u’ als met ’je’ aangesproken wordt. Er wordt ook verzocht een ‘Paysafecard’ voor 100 euro te kopen. “Niet doen”, zegt PostNL.

Ook bij ons circuleren momenteel mails van PostNL. Vreemd genoeg nemen de oplichters bij ons met minder geld genoegen. Zo waarschuwde PostNL België maandag nog voor een phishingmail waarin wordt gevraagd om de douanekosten (49,99 euro) te betalen voor een pakje dat vanuit het buitenland onderweg is.

Wie goed kijkt, ziet dat het mailadres niet het echte adres is van PostNL.

“Bij PostNL sturen we verschillende berichten. Bijvoorbeeld een melding dat je pakket onderweg is of een verzoek om inklaringskosten te betalen. Ook vragen we weleens of je mee wil doen aan een klantonderzoek. Goed om weten is echter dat we je nooit in een e-mail of sms vragen om te betalen via een betaallink. Doe dit dan ook niet! Ga in plaats daarvan naar onze track & trace-pagina waar je alle nodige informatie krijgt”, geeft het bedrijf als raad mee.